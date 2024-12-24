Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС Хании

Напомним, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в конце июля во время ракетного удара со стороны Израиля по резиденции политика в Тегеране, где он разместился в ожидании инаугурации нового президента Ирана Махмуда Пезешкиана. ХАМАС тогда сразу обвинил в гибели Хании США и Израиль. В ЦАХАЛ же долгое время отказывались комментировать произошедшее.

«Мы ударим по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров. Так же как мы сделали с Ханией, Синваром и Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане», — сказал Кац.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) в сирийском Тартусе. Высокая мощность этих атак была сравнима с землетрясением. Израильские воздушные и морские силы осуществили ракетные удары по 12 батареям ПВО и радарам, расположенным в прибрежных районах, а также по военным объектам в других ключевых провинциях — Хаме и Хомсе.