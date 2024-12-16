ЦАХАЛ атаковал системы ПВО в сирийском Тартусе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) в сирийском Тартусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в провинции.

Высокая мощность этих атак, по словам собеседника агентства, была сравнима с землетрясением. Израильские воздушные и морские силы осуществили ракетные удары по 12 батареям ПВО и радарам, расположенным в прибрежных районах, а также по военным объектам в других ключевых провинциях — Хаме и Хомсе.

Отмечается, что целями ударов стали склады с боеприпасами, находившиеся за пределами самого города Тартус.

Одновременно с этим израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Это стало возможным, поскольку соглашение о разделении сил с Сирией утратило силу после недавней смены власти в Дамаске.

Израильские ВВС продолжают активно наносить удары по военным объектам в Сирии, утверждая, что уничтожили более 90% запасов ракет класса «земля-воздух» и военный флот Сирии.

Вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. 8 декабря они вошли в Дамаск, в результате чего правительственные силы были вынуждены покинуть город.

Вслед за этим президент Сирии Башар Асад покинул страну, передав власть мирным путем. Новым главой сирийского правительства переходного периода стал Мухаммед аль-Башир, который будет исполнять свои обязанности до 1 марта 2025 года.

Ранее издание Axios сообщило, что Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии.