Израиль заявил о неизбежности наземной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о возможности начала наземной операции в секторе Газа во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Эту информацию сообщило издание Walla. Собеседник издания отметил, что во время разговора президент США не предпринимал попыток убедить Нетаньяху не использовать сухопутные войска. Следует отметить, что в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС наземные операции могут иметь серьезные последствия и вызвать резкое усиление напряженности в регионе.

В разговоре также обсуждалась вероятность атак со стороны ливанской организации «Хезболла» и возможность переговоров насчет взятых ХАМАС заложников. Текущая ситуация в регионе Ближнего Востока остается крайне сложной и требует международных усилий для урегулирования конфликта и восстановления мира, считают политологи.