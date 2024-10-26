Израильская армия нанесла авиаудары по Тегерану

Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила, что в ночь на субботу 26 октября атаковала объекты в Иране. Ранее стало известно, о том, что Тегеране прогремели взрывы.

В релизе, опубликованном в телеграм-канале израильского оборонного ведомства, говорится, что ЦАХАЛ наносит точные удары по военным объектам в Иране в ответ на многомесячные атаки иранского режима на еврейское государство, которые ведутся с 7 октября.

Отмечается, что армия Израиля полностью мобилизована и готова выполнять свои задачи.

О последствиях нанесенных Израилем ударов пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Иран приказал военным быть готовыми к войне с Израилем.