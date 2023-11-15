«Израиля не будет»: политолог раскрыл, когда еврейское государство прекратит свое существование

ЦАХАЛ вторгся в отделение неотложной помощи больницы «Аш-Шифа», об этом заявил генеральный директор больниц в Газе Мухаммад Закут в эфире телеканала Al Mayadeen. По его словам, израильская армия атаковала беззащитных пациентов.

Израиль ранее заявлял о том, что их военные стараются вести точечные обстрелы, чтобы минимизировать потери среди гражданских. Но это нападение многие западные аналитики расценили как акт бессмысленной жестокости.



Мы поговорили с политологом и генеральным директором ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадимом Сипровым, чтобы разобраться, какие последствия ждут Израиль, который из жертвы превратился в агрессора. По словам эксперта, события вокруг крупнейшего медицинского комплекса в секторе Газа — наглядная иллюстрация неизбежной эскалации насилия.

«Боевики ХАМАС используют гуманитарную инфраструктуру, прежде всего больницы, для размещения складов и опорных пунктов. Фактически они прикрываются мирным населением. Многие пациенты лечебных учреждений не могут самостоятельно покинуть больницы и превращаются в живой щит», — заявил Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Собеседник уверен, что от израильтян проявлений гуманизма тоже ждать не стоит — больницу «Аш-Шифа» сотрут в пыль вместе со всем персоналом, пациентами и боевиками.



Оценивая напряженную ситуацию в целом, политолог заявил, что основная опасность этой войны — вовлечение новых участников. Израиль рискует получить «второй фронт» на границе с Ливаном и столкнуться с проиранскими вооруженными формированиями.

«С ХАМАС израильтяне рано или поздно разделаются, а вот драку с еще одним игроком они вряд ли вывезут. Даже военная победа для Израиля будет равносильна поражению — ее следствием станут экономический и политический кризис, которые могут привести к распаду еврейского государства», — пояснил Сипров.

По мнению эксперта, весомых причин для развернувшейся трагедии на Ближнем востоке не было.

«Напомню, в 2012 году влиятельный политик Генри Киссинджер заявил, что через 10 лет Израиля не будет. Пока его слова подтверждаются — Запад намеренно погружает свой форпост на Ближнем Востоке в хаос. Ясно, что человеческие жизни для них не стоят ничего», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что в Газе практически не осталось безопасных мест.