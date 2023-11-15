«Израилю дали карт-бланш на уничтожение»: политолог раскрыл, к чему приведет конфликт на Ближнем Востоке

Израильская армия вторглась в больницу «Аш-Шифа», об этом заявил генеральный директор больниц в Газе. Сейчас, по свидетельствам очевидцев, в клинике не осталось ни капли воды, а само водоснабжение полностью перекрыто.

Накануне Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции запрос на уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Нетаньяху. Турция требует МУС судить его как военного преступника, который осуществляет геноцид в Газе.



По мнению политолога Вадима Сипрова, нет прямых доказательств, что этот конфликт был спланирован на Западе. Однако уже сейчас понятно, что сделана ставка с одной стороны на радикальный национализм и ненависть к арабам, и на псевдоисламский фанатизм — с другой.

«Еще одним косвенным подтверждением версии о том, что конфликт был спланирован на Западе, является полное попустительство США — Израилю дали карт-бланш на уничтожение всего населения сектора Газа. Скоро мы увидим еще одно подтверждение этой версии — попытки Турции повлиять на руководство Израиля с помощью Международного уголовного суда. Попытки остановить геноцид мирного арабского населения провалятся», — пояснил Сипров.

По мнению политолога, жалобу на Нетаньяху будут рассматривать месяца два-три, а потом отклонят по каким-нибудь формальным причинам, ведь МУС — это политический инструмент Запада.

«Этот суд себя уже давно дискредитировал, а в Израиле на любое его решение просто наплюют. Похоже, что мы наблюдаем только первый акт военно-политической трагедии на Ближнем Востоке. Очевидно, что эту войну можно остановить одним единственным телефонным звонком из Вашингтона в Тель-Авив. Однако этого не делается, а значит — впереди следующий акт», —подчеркнул Сипров.

Политолог убежден, что основная опасность этой войны — вовлечение новых участников. Израиль рискует получить «второй фронт» на границе с Ливаном и столкнуться с проиранскими вооруженными формированиями.

«С ХАМАС израильтяне рано или поздно разделаются, а вот драку с еще одним игроком они вряд ли вывезут. Даже военная победа для Израиля будет равносильна поражению — ее следствием станет экономический и политический кризис, который может привести к распаду еврейского государства», — пояснил Сипров.

По мнению эксперта, весомых причин для развернувшейся трагедии на Ближнем востоке не было. Это конфликт мог тлеть долгие годы, не переходя в острую фазу. Теперь обе стороны стали пешками в очень большой игре.

«Напомню, в 2012 году влиятельный политик Генри Киссинджер заявил, что через 10 лет Израиля не будет. Пока его слова подтверждаются — Запад намеренно погружает свой форпост на Ближнем Востоке в хаос. Ясно, что человеческие жизни для них не стоят ничего», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что в Газе практически не осталось безопасных мест.