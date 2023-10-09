«Израилю выгоден этот конфликт»: выяснились истинные причины эскалации противостояния с ХАМАС

Боевые действия с участием Израиля и палестинской группировки ХАМАС, в результате которых уже погибло больше тысячи человек, стали самыми крупными в истории палестино-израильского конфликта за последние 50 лет. Но так ли проста эта ситуация? Могут ли за ней стоять скрытые политические силы?

Политолог Вадим Сипров рассказал, кто попытается извлечь выгоду из конфликта Израиля и Палестины, а кто, возможно, уже добился своих политических целей.

«Думаю, здесь есть повод задуматься о политтехнологической войне. Стороны конфликта решают политические задачи за пределами полей сражений. Особенно странно себя проявили израильские спецслужбы», — отметил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, Армия обороны Израиля и служба разведки Моссад получили указание не предпринимать никаких действий на фоне подготовки террористической угрозы со стороны ХАМАС.

«Израилю выгоден этот конфликт: он поможет решить внутренние разногласия с оппозиционными силами в стране. По завершении боевых действий Израиль стабилизирует внутриполитическую ситуацию, которая разгорелась за последний год», — поделился своим мнением собеседник.

Сипров считает, что на разгоревшемся конфликте попробуют сыграть представители американской политики.

«Республиканцы и еврейское лобби могут воспользоваться этой ситуацией. Они попытаются ослабить или даже прекратить поддержку Киева. Так они наберут политические очки у своих избирателей и помогут решить обостренный конфликт в Израиле», — заключил собеседник.

Ранее политолог раскрыл другие подробности конфликта в Израиле.