«Израилю выгоден конфликт»: как Иерусалим сможет использовать бои в секторе Газа

Конфликт между Израилем и Палестиной вызывает массу споров. Так, политолог Артем Косоруков считает, что большой войны не будет. Кроме того, эта ситуация, как ни странно, выгодна самому Израилю.

По словам нашего собеседника, сейчас Иерусалим может произвести чуть ли не полную зачистку сектора Газа и окончательно вернуть под контроль эту территорию.

«В какой-то мере Израиль еще со времен Трампа начал достаточно сильное продвижение на палестинских территориях. Что касается США, то они тоже на этом могут очень серьезно заработать, потому что для них это и новые поставки оружия Израилю, и укрепление своего союзника на Ближнем Востоке, и давление на ряд стран», — поясняет Артем Косоруков.

Старший преподаватель кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова имеет в виду Иран, Турцию и Сирию. Однако большой конфликт не случится, уверен политолог. Несмотря на то что ХАМАС находится во многих странах в списке террористических организаций, в ряде стран ЕС ведется сбор средств с выходцев из стран Ближнего Востока на его поддержку.

«Причем ни Евросоюз, ни США не введут санкции против Израиля за нанесение ударов по Палестине. А лишь стоило России защитить свои территории и своих людей, тут же ввели рекордное количество санкций», — акцентирует Косоруков, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом Израилю, который раз в 10 лет проводит масштабные военные операции и, стреляя по террористам, попадает по мирным жителям, за это ничего не будет. Правда, как дополняет Артем, Иерусалим не завязан на инвестиции из стран Ближнего Востока, и ему неважно, будет он изолирован в регионе или нет. У него хватает партнеров.

«Замечу, что мусульманский Азербайджан закупает у Израиля оружие, которое использует в Нагорном Карабахе. Оттуда 100 тысяч христиан исходят в Армению. Возможно, в Израиле сейчас произойдет переосмысление ценностей», — выражает надежду эксперт.

Ранее известный политолог Андрей Кошкин рассказал, как и зачем США будут поддерживать Иерусалим.