Израильская армия готовится нанести по Ирану «смертоносный и неожиданный» удар

Изральская армия готовится нанести по Ирану настолько «смертоносный и неожиданный» удар, что там «не успеют ничего понять». Об этом сообщило Министерство обороны еврейского государства.

Министр Израиля Йоав Галант заявил, что обстрел со стороны Ирана был агрессивными, но неточным, атака ЦАХАЛ, наоборот, будет предельно точной.

Он подчеркнул, что жители Ирана сразу «увидят результаты» удара и не успеют понять, «что произошло».

Израильская армия свозит на одну из армейских баз огромные обломки баллистических ракет длиной более десяти метров. По словам израильских военных, Иран использовал военную технику весом до 18 тонн. Такие ракеты при попадании способны уничтожать целые здания.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Бейруте командующего штабом «Хезболлы».