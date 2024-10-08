ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Бейруте командующего штабом «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в результате удара по Бейруту был убит Сухейль Хусейн Хусейни, который возглавлял штаб ливанского движения «Хезболла», передал «Коммерсантъ».

Согласно заявлениям израильских военных, он сыграл ключевую роль в организации поставок оружия между Ираном и «Хезболлой».

Израильские ВВС провели целенаправленный удар на основе разведывательной информации в окрестностях Бейрута, в результате которого был уничтожен Сухейль Хусейн Хусейни.

«Этот командующий отвечал за бюджетирование и материально-техническое обеспечение основных проектов «Хезболлы», включая операции, направленные на координацию террористических действий против Израиля из Ливана и Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли четыре удара по пригороду Бейрута.