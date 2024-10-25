NYT: Иран приказал военным быть готовыми к войне с Израилем

Иранские власти отдали указание своим вооруженным силам подготовиться к возможному вооруженному конфликту с Израилем. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Отмечается, что, несмотря на это, Иран будет стремиться избежать прямого столкновения, рассматривая различные сценарии развития ситуации.

Как уточнили источники, верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать сразу нескольких военных планов. При этом окончательные действия Тегерана будут зависеть от серьезности возможных ударов со стороны Израиля и их последствий для страны.

Отмечается, что Иран выдвинул ряд условий для своего ответа. Во-первых, в случае ракетной атаки со стороны Тель-Авива ВС Ирана ответят только при нанесении серьезного ущерба инфраструктуре, а также при значительных человеческих потерях. В противном случае Тегеран может проигнорировать ситуацию.

Во-вторых, Тегеран может запустить до 1 тыс. баллистических ракет в сторону Израиля. В-третьих, в планы иранского государства входят атаки на информационную инфраструктуру противника, а также нарушение судоходства в стратегически важных проливах.

1 октября Иран уже осуществил массированный удар по Израилю баллистическими ракетами. Такие действия стали ответом Тегерана на начало операции в Ливане.

Ранее газета The Times сообщила, что Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных данных.