Израильская армия обвинила «Хезболлу» в ударе по Голанским высотам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделала заявление, обвинив ливанское шиитское движение «Хезболлах» в ракетном ударе по Голанским высотам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере ЦАХАЛ.

Ранее служба скорой помощи Израиля Маген Давид Адом сообщила, что в результате обстрела населенного пункта Мадждаль-Шамс погибли девять человек. По данным службы, пострадали 34 местных жителя.

Сообщается, что причастность «Хезболлах» подтверждают разведывательные данные и ситуационная оценка израильской армии.

«Террористическая организация «Хезболлах» стоит за ракетным пуском по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе», — говорится в сообщении.

Как писали РИА Новости со ссылкой на источник в ливанской группировке, «Хезболлах» полностью отвергает свою причастность к этому инциденту.

Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин сравнила отношения с Ливаном с игрой в футбол, комментируя возможное противостояние между странами.