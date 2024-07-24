Посол Израиля в РФ сравнила отношения с Ливаном с игрой в футбол

Симона Гальперин, посол Израиля в России, заявила о готовности Тель-Авива начать войну с Ливаном. Об этом она сообщила журналистам.

Гальперин отметила, что, несмотря на это, Израиль надеется на урегулирование разногласий с ливанским государством путем дипломатии, сравнив отношения между странами с футболом. Ее цитирует ТАСС.

«Игра в футбол идет 90 минут, думаю мы на 85-й минуте [от военной операции в Ливане], и это уже довольно близко к концу игры», — Гальперин.

Некоторые мировые издания ранее опубликовали материалы, в которых говорится о готовящемся вторжении на территорию Ливана со стороны Израиля. Правительства нескольких стран обратились к своим гражданам с просьбой незамедлительно покинуть эту страну.

Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в конце июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет широкомасштабное военное вторжение на юг Ливана. Источники отмечали, что такой вариант наиболее вероятен после завершения операции в секторе Газа, которая продолжается там с октября 2023-го года.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что Израиль может заключить сделку с ХАМАС и вывести войска из Газы.