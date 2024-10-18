Израильская армия опубликовала кадры последних минут жизни лидера ХАМАС
Фото: [pxhere.com]
Армия Израиля опубликовала снятое с БПЛА видео, на кадрах которого запечатлены последние минуты жизни лидера движения ХАМАС.
Кадры были сделаны за несколько секунд до того, как Яхья Синвар был ликвидирован, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
На кадрах видно здание, разрушенное во время танкового обстрела. Внутри сломаны все двери, валяется перевернутая мебель. Во второй части видео видно, что раненый Синвар сидит в кресле. Сначала он смотрит на дрон, а потом пытается бросить в него палку. После этого его ликвидировал снайпер, принимавший участие в военной операции на юге сектора Газа.
Ранее МИД Израиля назвал случайностью обстрел позиций ООН в Ливане.