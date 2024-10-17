МИД Израиля назвал случайностью обстрел позиций ООН в Ливане

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Исраэль Кац охарактеризовал обстрел сторожевой башни миротворческой миссии ООН в Ливане (UNIFIL) как случайность. Об этом он рассказал в комментарии немецкому изданию Welt.

В среду, 16 октября, из-за обстрела со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) башня получила значительные повреждения. Также были разрушены две камеры наблюдения.

«Основная проблема заключается в том, что «Хезболла» действует против ЦАХАЛа очень близко к базам UNIFIL», — сказал Кац.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ активно ведет переговоры с представителями UNIFIL, направленные на разрешение текущей ситуации.

С начала октября это уже четвертое заявление UNIFIL об атаках на их позиции. За последние две недели инциденты привели к травмам как минимум трех сотрудников миротворческой миссии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 октября обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом о выводе миротворческих сил из Ливана из-за напряженной обстановки в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон напомнил Биньямину Нетаньяху об истории образования государства Израиль.