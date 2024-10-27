Израильская армия уничтожила производство баллистических ракет в Иране

Об этом со ссылкой на источники сообщает американский портал Axios.

В субботу, 26 октября, израильская армия атаковала производственные объекты Ирана. В результате производство баллистических ракет в Иране уничтожено.

Отмечается, что из-за нанесенного удара в Иране выведен из строя критический компонент программы по разработке баллистических ракет.

Кроме того, израильская армия нанесла удар по 12 «планетарным смесителям», которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.

Пораженные Израилем цели представляли собой технически сложное оборудование, которое Иран закупает за границей.

Ранее сообщалось о том, что израильская армия нанесла авиаудары по Тегерану.