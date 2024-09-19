Израильские спецслужбы заявили о предотвращении иранского заговора, нацеленного на покушение на премьера Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и директора ШАБАК Ронена Бара, сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на данные ШАБАК.

По информации издания, заговор включал в себя использование израильского бизнесмена, известного как Моти Макман. Макмана обманом доставили в Иран, где его якобы встретили представители иранских спецслужб, предложив ему работу по организации покушений.

В обмен на это 73-летний израильтянин запросил миллион долларов. Для начального этапа подготовки, включающей поиск исполнителей, вербовку агентов и транспортировку оружия, он получил пять тысяч евро.

В настоящее время Макман задержан и обвиняется в преступлении.

Ранее сообщалось, что из-за взрывов пейджеров и раций в Ливане скончались 37 человек.