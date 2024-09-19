Из-за взрывов пейджеров и раций в Ливане погибли 37 человек

По предварительным данным, в результате взрывов пейджеров и портативных раций в Ливане погибли не менее 37 человек. Из них 12 скончались во вторник, 17 сентября, еще 25 — в среду, 18 сентября. Кроме того, свыше 2 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщил The National со ссылкой на данные ливанского Минздрава.

Глава ливанского правительства призвал ООН занять твердую позицию и осудить израильскую агрессию, а также технологическую войну в отношении Ливана.

Накануне в «Хезболле» заявили, что взрывались портативные радиостанции, используемые для связи. В результате пострадал посол Ирана в Ливане. Организация возложила ответственность за взрывы на Израиль и пообещала отомстить.

Ранее Ливан ужесточил меры безопасности в самолетах после серии взрывов. Новые правила касаются перевозки багажа и ручной клади.