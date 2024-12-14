Израильские ВВС нанесли удары по объектам сирийской армии в Латакии и Тартусе
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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам армии Сирии в провинциях Латакия и Тартус, где располагаются российские военные базы, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
Бомбардировкам подверглись командные пункты и военные склады сирийской армии. Есть ли пострадавшие, не сообщается.
Напомним, России принадлежат два военных объекта в Сирии. Это пункт материально-технического обеспечения ВМФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия.
Ранее сообщалось о том, что Сирия просит ООН остановить агрессию Израиля.