Израильские ВВС нанесли удары по объектам сирийской армии в Латакии и Тартусе

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам армии Сирии в провинциях Латакия и Тартус, где располагаются российские военные базы, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Бомбардировкам подверглись командные пункты и военные склады сирийской армии. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Напомним, России принадлежат два военных объекта в Сирии. Это пункт материально-технического обеспечения ВМФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия.

Ранее сообщалось о том, что Сирия просит ООН остановить агрессию Израиля.