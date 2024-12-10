Сирия просит ООН остановить агрессию Израиля
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Сирия обратилась в ООН с просьбой помочь остановить агрессию Израиля на своей территории.
Об этом сообщил постпред республики при организации Кусей ад-Дахак, передает РИА Новости.
Он утверждает, что Израиль воспользовался внутренними беспорядками в Сирии, когда происходит смена власти в республике, и ввел свои войска. Кусей ад-Дахак призывает международное сообщества вмешаться в ситуацию.
Просьбы о помощи Сирия также направила генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и руководству Совбеза ООН.
Автором обращения является правительство республики.
Ранее сообщалось о том, что оппозиция в Сирии заявила об отказе сотрудничать с ИГИЛ.