Сирия просит ООН остановить агрессию Израиля

Об этом сообщил постпред республики при организации Кусей ад-Дахак, передает РИА Новости.

Сирия обратилась в ООН с просьбой помочь остановить агрессию Израиля на своей территории.

Он утверждает, что Израиль воспользовался внутренними беспорядками в Сирии, когда происходит смена власти в республике, и ввел свои войска. Кусей ад-Дахак призывает международное сообщества вмешаться в ситуацию.

Просьбы о помощи Сирия также направила генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и руководству Совбеза ООН.

Автором обращения является правительство республики.

Ранее сообщалось о том, что оппозиция в Сирии заявила об отказе сотрудничать с ИГИЛ.