Израильский МИД объявил об отзыве своих дипломатов из Турции

МИД Израиля сообщил об отзыве дипломатов из Турции, где недавно состоялся митинг в поддержку Палестины. Об этом сообщает издание Haaretz 28 октября.

С таким заявлением выступил в соцсетях глава израильского МИД Эли Коэн. По словам политика, всем диппредставителям необходимо вернуться в страну после заявлений турецкого лидера Реджепа Эрдогана, выразившего позицию в поддержку Палестины.

Такой шаг, уточняет Коэн, станет первым в процессе переоценки отношений Израиля и Турции.