Израильский президент сообщил об обнаруженных у ХАМАС инструкциях по созданию химоружия

На момент первоначальной атаки на Израиль 7 октября палестинские радикалы имели при себе четкие инструкции по изготовлению химического оружия. На это в беседе с британским телеканалом Sky News указал израильский президент Ицхак Герцог.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

В подтверждение своих слов Герцог продемонстрировал найденные при себе у одного из бойцов ХАМАС в кибуце Беэри материалы.

«Это официальные материалы «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ), мы имеем дело с ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), «Аль-Каидой» и ХАМАС. И в этих материалах были инструкции, как создать химическое оружие», – заявил Герцог.

Политик добавил, что инструкции содержали в себе ингредиенты, использующиеся для изготовления химоружия. О каких именно компонентах идет речь Герцог не уточнил.

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