Израильский суд отложил дачу показаний Нетаньяху из-за его отравления

Израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, но суд Иерусалима перенес дату его показаний по этому делу. Причиной этого стало плохое самочувствие политика. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

22 июля Нетаньяху должен был давать в суде показания по своему делу о взяточничестве. Он направил судьям прошение о переносе заседания, сославшись на свое плохое самочувствие в результате пищевого отравления. Издание утверждает, что сам премьер в документе говорит о готовности дать показания 23 июля и что он приложит для этого все свои усилия.

По информации от других средств массовой информации, слушания по делу Нетаньяху возобновят только в сентябре, когда судьи вернутся к работе после перерыва.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Израильский премьер сам рассказал об этом и отметил, что хотел бы передать главе Белого дома письмо, которое он направил в Нобелевский комитет. В свою очередь, Трамп поблагодарил Нетаньяху и добавил, что это очень значимо для него.