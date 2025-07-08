Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

В ходе встречи в Белом доме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Дональда Трампа о том, что номинировал его на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщило издание The Hill, ссылаясь на врученное письмо.

Нетаньяху отметил, что хотел бы передать президенту письмо, которое он направил в Нобелевский комитет, подчеркнув, что выдвижение Трампа на премию мира вполне заслужено. В свою очередь, Трамп поблагодарил Нетаньяху и добавил, что это очень значимо для него.

В понедельник состоялась встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме. Это была первая личная встреча лидеров после того, как президент США отдал распоряжение о нанесении ударов по иранским ядерным объектам.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху перед ударами по Ирану использовал свадьбу сына как отвлекающий маневр.