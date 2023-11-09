«Израсходовали уже 96% средств»: США могут перестать спонсировать Киев в случае прихода Трампа к власти

Американский политик Дональд Трамп-младший заявил, что рядовые американцы не хотят помогать Украине. Об этом он рассказал, выступая в рамках предвыборной гонки отца во Флориде.

Политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин проанализировал ситуацию. По его мнению, высока вероятность того, что с возможным приходом к власти миллиардера Дональда Трампа спонсирование Киева практически полностью прекратится.

«Строительный магнат принадлежит к той части политической элиты США, которая ставит национальные интересы страны во главу угла. С аналогичной программой Трамп выходил на выборы в 2016 году. Она особенно актуальна в условиях, когда США с начала СВО израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, включая поставки оружия», — отметил Кошкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Скорее всего, отметил политолог, конгрессмены тоже поддержат Трампа в его намерении прекратить серьезную финансовую помощь Киеву и начать решать внутренние проблемы США.

«С другой стороны, поддержка Украины — это шаг в рамках гибридной войны с Россией, которая тоже воспринимается как защита национальных интересов США, поэтому какая-то часть денег туда направляться все равно будет для дальнейшего освещения в информационном пространстве», — пояснил собеседник.

Ранее стало известно, что Трамп может сделать журналиста Такера Карлсона кандидатом в вице-президенты.