Назначенный недавно спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш в беседе с газетой «Известия» поведал, что на него организацией возложена миссия заниматься подготовительными процедурами к вступлению страны в Евросоюз и НАТО.

Мареш заявил, что собирается курировать более 20 «востребованных украинской стороной» проектов по присоединению к указанным объединениям. При этом конкретики, что именно включает в себя подготовка, сказано не было.

«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — отметил он.

Мареш добавил, что решение о его назначении на данную должность было принято в обход России, категорически не поддерживающей появление спецпредставителя ОБСЕ по Украине внутри организации.

Ранее сообщалось, что во время краткой беседы в Елисейском дворце лидер киевского режима Владимир Зеленский настоятельно просил новоизбранного президента США Дональда Трампа включить Украину в Североатлантический альянс для завершения украинского конфликта.