Выборы президента в Грузии: к парламенту в Тбилиси стянуты сотни полицейских, оппозиция пытается сорвать голосование

В Грузии сегодня, в субботу, 14 декабря, пройдут выборы президента страны. Впервые выбирать главу государства будут выборщики. Оппозиция не признает плебисцит и намерена бойкотировать происходящее.

Как сообщает РИА Новости, несмотря на раннее утро, у парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси уже начинают собираться первые группы протестующих. На место уже стянуты сотни полицейских, чтобы не допустить срыва президентских выборов.

«Сейчас тут уже несколько сотен человек, они принесли с собой дудки и флаги Грузии. Подходы к парламенту взяты под контроль полицией. Движение по проспекту Руставели, где находится парламент, перекрыто», — прводится в сообщении.

Напомним, в Грузии 14 декабря пройдут первые выборы президента, которые будут проводиться при участии состоящей из 300 депутатов избирательной коллегии. Чтобы победить, потенциальному кандидату нужно набрать не менее две трети голосов выборщиков. Единственным кандидатом на пост президента страны является выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» экс-футболист грузинской сборной Михаил Кавелашвили.

Оппозиционные партии ранее предупредили, что не станут принимать участие в голосовании, назвав его нелегитимным. А действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили и вовсе заявила, что не намерена покидать свой пост.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед грузинами, что партия «Грузинская мечта» поддерживала действующего президента страны Саломе Зурабишвили.