«Я не бесхребетный»: Вучич признался, зачем встретился с женой Зеленского и Кулебой

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду нужно сотрудничать со всеми странами, которые хорошо относятся к его стране и не признали независимости сербского края Косово. Так он пояснил журналистам свое решение встретиться с супругой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой и главой МИД Дмитрием Кулебой в Белграде.

Кроме того Вучич напомнил, что Украина, по сути, ничего плохого конкретно Сербии и ее народу не сделала.

«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 млн населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — сказал Вучич, его цитирует РИА Новости.

В заключении президент Сербии подчеркнул, он принимает украинских высокопоставленных гостей в Белграде «не потому что бесхребетный».

Ранее мы писали, что жена президента Сербии Александра Вучича Тамара радушно приняла в Белграде Елену Зеленскую. Встреча проходила в ректорате Университета в Белграде в теплой, дружеской обстановке в присутствии министров иностранных дел Сербии и Украины.