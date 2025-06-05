В Полтаве один из сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) заявил, что не собирается идти на фронт, объяснив свою позицию необычным образом, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел, когда представители украинского аналога военкомата остановили автобус, в котором находились люди, чтобы провести проверку на наличие в нем мужчин.

Такие действия вызвали возмущение у пассажиров, и одна из женщин поинтересовалась, где служил сотрудник ТЦК, который так напористо искал украинских мужчин.

Тогда работник военкомата заявил, что нигде не проходил службу, поскольку он «не рожден для войны».

Накануне депутат Верховной рады Украины Виталий Войцеховский рассказал, что среди сотрудников ТЦК есть те, кто получает удовольствие от процесса мобилизации.

«Я видел, что они получают удовольствие, догоняя этого парня. Это такой уже животный инстинкт», — отметил он.

По его мнению, сотрудники ТЦК, которые служили в армии и участвовали в боевых действиях, относятся к мобилизованным намного лучше.

Ранее сообщалось, что двое мужчин избили сотрудника ТЦК в Черкассах.