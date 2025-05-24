Двое мужчин избили сотрудника ТЦК в Черкассах

В Черкассах зафиксирован инцидент с избиением сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), как сообщили в областном военном комиссариате. Событие произошло 7 мая, когда представители ТЦК остановили двух граждан для осуществления проверки удостоверений личности.

Как передает газета «Страна», в процессе взаимодействия один из остановленных продемонстрировал вызывающее поведение в адрес работников ТЦК и СП. Изначальная вербальная агрессия впоследствии трансформировалась в физическое нападение на представителя власти, подчеркивают в военкомате.

Указанные лица покинули место происшествия на автотранспорте, однако впоследствии были задержаны правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина залез на верхушку дерева, спасаясь от военкомов.