«Я получил пулю из-за нее»: Трамп назвал Харрис одной из причин летнего покушения на него

«Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, (о том, что — прим. ред.) я — угроза демократии, они — угроза демократии», — сказал Трамп в ходе дебатов с Харрис на телеканале АВС.