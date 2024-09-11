«Я получил пулю из-за нее»: Трамп назвал Харрис одной из причин летнего покушения на него
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил Белый дом и лично своего оппонента, действующего вице-президента Камалу Харрис в покушении на него.
Как подчеркнул в ходе дебатов политик, стрелок целился в него в Пенсильвании минувшим летом из-за нападок действующей администрации.
«Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, (о том, что — прим. ред.) я — угроза демократии, они — угроза демократии», — сказал Трамп в ходе дебатов с Харрис на телеканале АВС.
В США начался первый раунд предвыборных теледебатов кандидатов на пост главы Белого дома: миллиардера Дональда Трампа и действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Трансляцию ведет Телеграм-канал РИА Новости: США.
Ранее Трамп заявил на дебатах, что при Харрис США превратятся в Венесуэлу на стероидах, мир ждет Третья мировая война.