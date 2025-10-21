Ядерная пауза: в США из-за шатдауна полторы тысячи специалистов по арсеналу ушли в отпуск

В результате приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) Министерство энергетики вынуждено было временно отстранить от работы 1,4 тыс. сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA). Об этом рассказал министр энергетики Крис Райт во время пресс-конференции в Неваде, сообщает ТАСС .

Сотрудники управления напрямую задействованы в критически важных процессах — от модернизации ядерного арсенала страны до обеспечения его надежного хранения и безопасности объектов. По словам министра, подобная масштабная приостановка их деятельности происходит впервые в истории: ранее ни один бюджетный кризис не приводил к столь массовому отстранению специалистов, отвечающих за ядерный потенциал государства.

Шатдаун, вызванный отсутствием утвержденного бюджета, парализовал работу множества федеральных учреждений. Для NNSA это означает вынужденный перерыв в текущих проектах: приостанавливаются плановые работы по обновлению вооружений, замедляются процедуры контроля и технического обслуживания. При этом ограниченное число сотрудников (менее 400 человек) продолжат дежурство, чтобы поддерживать базовую безопасность ядерных объектов.

Ситуация подчеркивает уязвимость ключевых оборонных программ перед лицом политических разногласий: даже временная нехватка финансирования способна нарушить ритмичность работы структур, от которых зависит национальная безопасность.

