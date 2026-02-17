Ядерный компромисс: Иран предложил США заморозить обогащение урана и вывезти запасы в Россию

На международной арене наметился возможный прорыв в затянувшемся ядерном кризисе. Делегация Ирана в ходе второго раунда переговоров с США в Женеве выразила неожиданную готовность к серьезным уступкам.Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Тегеран предложил пакет мер, направленных на деэскалацию и предотвращение возможного военного столкновения. В частности, Иран готов приостановить обогащение урана на срок до трех лет и передать значительную часть своих высокообогащенных запасов третьей стороне — в качестве приоритетного варианта рассматривается Россия. Кроме того, иранская сторона заявила о желании начать прямые деловые отношения с американским бизнесом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи охарактеризовал атмосферу встречи в Женеве как более конструктивную по сравнению с первым раундом, прошедшим в начале февраля в Омане.

Несмотря на эти сигналы, администрация Дональда Трампа продолжает настаивать на полном и первичном отказе Ирана от любых ядерных амбиций. Эксперты отмечают, что предложенная пауза может быть тактическим ходом, так как после атак на инфраструктуру в прошлом году производственные мощности Ирана и так серьезно ограничены. Тем не менее, новость уже спровоцировала падение цен на нефть марки Brent ниже $67 за баррель.

Ранее Госдепартамент США закупил 7 тысяч устройств Starlink для работы в Иране.