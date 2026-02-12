Starlink вне закона: Госдеп закупил рекордную партию терминалов для поддержки беспорядков в Иране

США организовали масштабный нелегальный канал поставок систем спутниковой связи Starlink в Иран для поддержки участников массовых протестов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что только за последние месяцы Госдепартамент США закупил 7 тысяч комплектов оборудования компании SpaceX, причем основной объем закупок пришелся на январь 2026 года. Президент США Дональд Трамп был уведомлен о проведении данной операции, однако официального подтверждения его прямого приказа на поставку не приводится.

Поддержка протестующих через спутниковые технологии стала возможной после того, как компания Илона Маска отменила плату за доступ к инфраструктуре Starlink на территории Ирана. Это решение позволило демонстрантам координировать действия в условиях жесткой цензуры и отключений локального сегмента интернета.

Ситуация в Иране остается крайне напряженной с конца декабря, когда экономический кризис и обвал риала спровоцировали уличные беспорядки. Официальный Тегеран обвиняет Вашингтон и Израиль в организации хаоса и сообщает о гибели десятков силовиков. Белый дом предупредил о готовности рассмотреть силовые сценарии воздействия на Иран. На этом фоне использование Starlink рассматривается как инструмент «мягкой силы», направленный на дестабилизацию действующего режима через информационную поддержку оппозиции.

