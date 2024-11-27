Россия способна нейтрализовать угрозу от НАТО, которое намеревается разместить свои войска на границе с РФ и Белоруссией, если нанесет удар по транспортной и другой инфраструктуре альянса с помощью комплекса «Орешник», заявил Александр Яковенко, член научного совета Совета безопасности РФ, как сообщило РИА Новости.

Он отметил, что НАТО разрабатывает стратегии по размещению вдоль российских границ сил быстрого реагирования, которые могут насчитывать до 300 тысяч бойцов.

Расширение фронта, особенно после вступления Финляндии и Швеции в альянс, создает дополнительные угрозы для безопасности России.

По словам Яковенко, «Орешник» предоставляет возможность для таких действий без применения силы и ядерного оружия.

«Мы можем заранее сбрасывать американской стороне информацию о своих пусках, указывая, что эти средства будут поражать цели к востоку от нулевого меридиана, то есть не будут угрожать территории США», — добавил Яковенко.

Ранее сообщалось, что страны НАТО по-прежнему будут оказывать Киеву военную помощь, несмотря на то, что ВС РФ нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске «Орешником» в ответ на запуск ВСУ западных дальнобойных ракет.