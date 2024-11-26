В НАТО пообещали не отказываться от помощи Украине после демонстрации «Орешника»

Страны НАТО по-прежнему будут оказывать Киеву военную помощь, несмотря на то, что ВС РФ нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске «Орешником» в ответ на запуск ВСУ западных дальнобойных ракет.

Во вторник, 26 ноября, в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО — Украина, на котором официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла заявила о готовности поддерживать ВСУ. Она подчеркнула, что применение «Орешника» никак не повлияет на ход конфликта и станет причиной отказа союзников НАТО от помощи Украине.

Ранее сообщалось о том, что Украина и НАТО обсудили запуск Россией ракеты «Орешник».