Япония и Монголия подписали соглашение об обмене оборонными технологиями

Монголия и Япония заключили между собой договор, по которому они передают друг другу различное оборонное оборудование, а также технологии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление японского министерства иностранных дел.

Правительства как Монголии, так и Японии подписали документ о заключении соглашения. По нему эти государства будут обмениваться между собой различными оборонными технологиями, а также уже готовым оборудованием.

«Соглашение вступит в силу по мере завершения необходимых процедур между правительствами двух стран», — указано в данном документе.

Все это будет делаться для реализации совместных проектов, которые также станут определяться в ходе диалога между этими странами. Подобные соглашения у Японии подписаны еще с 16 государствами, среди которых Соединенные Штаты, Великобритания, Индия и так далее.

Ранее сообщалось, что в Японии скончался кот, которого президент Путин подарил губернатору Норихисе Сатакэ. Животное в свое время было символом теплых отношений между странами. Они сложились после землетрясения в 2011 году и помощи РФ в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.