Япония пообещала следить за ситуацией с Курилами после заявления Путина о желании посетить эти острова

Японские власти заявили, что будут внимательно наблюдать за всем, что касается Курильских островов и должным образом реагировать на изменение обстановки. Об этом сообщил ТАСС .

Ранее Владимир Путин во время своей рабочей поездки по России обмолвился, что хотел бы посетить Курильские острова, поскольку не был там до этого ни разу. На это отреагировал генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси.

«Правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», - указал он.

При этом генсек подтвердил приверженность Японии к курсу на поддержку Украины и на сохранение санкций в отношении РФ.

Япония претендует на южную группу Курильских островов, считая их своей территорией. Россия утверждает, что данные территории отошли ей по итогам второй мировой войны в соответствии с международным правом.

Ранее власти Японии захотели возобновить соглашение с РФ о рыбном промысле в районе Курил. Москва отказывается вести разговор о рыболовстве для японцев в своих водах из-за недружественных действий Токио.