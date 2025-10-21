Япония признала значимость российских энергоресурсов

Исполняющий обязанности министра экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто заявил, что поставки энергоресурсов из России сохраняют ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны. По его словам, на долю российских ресурсов приходится около 3% общих потребностей Японии в энергоносителях, сообщает ТАСС .

Особую значимость имеет проект «Сахалин-2»: благодаря ему Япония получает порядка 10% всего импортируемого сжиженного природного газа.

«Это играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности нашей страны», — подчеркнул Муто.

При этом японский министр воздержался от комментариев касательно требований США. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ожидает от Токио отказа от закупок российских энергоресурсов.

На фоне этих заявлений председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду на позитивное развитие отношений между Россией и Японией. Сенатор отметил перспективы сотрудничества на региональном уровне — в частности, между Сахалином, Курильскими островами и Японией.

