В ходе дебатов глав политических партии Японии лидер страны Сигэру Исиба заявил, что не стоит забывать о том, что атомные бомбы на японские города были сброшены американской авиацией. Об этом сообщает телеканал NHK .

По его словам, он не сможет забыть шок, испытанный при просмотре в школьные годы видео о последствиях этого события.

Японский лидер добавил, что необходимо подумать и провести обсуждения относительно того, каким образом совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия.

Напомним, что в летом 1945 года американские военные совершили сброс атомных бомб на японские города Нагасаки и Хиросиму. Однако в годовщину данных событий в рамках «Церемоний мира» японские власти стараются не упоминать, что это преступление было совершено США.

Ранее сообщалось, что правительство Японии в полном составе подало в отставку.