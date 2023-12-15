Япония ввела ограничения против 35 политических деятелей России

Япония ввела санкции и готова заморозить активы 35 граждан России. Новый санкционный список против РФ опубликован на сайте Министерства иностранных дел японского государства. Он включает в себя имена военных, политиков и чиновников, в том числе из новых регионов РФ.

Среди лиц, включенных в новый санкционный перечень, находятся уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, а также высокопоставленные военные чиновники, включая начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергея Рудского, генерал-полковника Евгения Никифорова и других.

Кроме того, МИД Японии опубликовал список представителей из новых российских регионов, чьи активы также могут быть заморожены. Среди них глава Мариуполя Олег Моргун, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, директор детского дома в Херсонской области Виталий Сук, а также сенаторы и другие представители администраций новых территорий РФ.

Ранее Япония также в рамках антироссийских санкций ввела запрет на импорт непромышленных алмазов с 1 января 2024 года, ограничения в отношении некоторых компаний из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана, а также 57 предприятия из РФ, в том числе против Уральского завода гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник» и «Электроприбор» Восточной верфи.

С начала специальной военной операции РФ на Украине многие страны Запада, в числе которых США и государства Европейского союза (ЕС) ввели против России санкции. Как отмечал президент России Владимир Путин, такие меры со стороны «недружественных» государства являются беспрецедентными, однако у Москвы есть все возможности справится с этим давлением.

Ранее мы также сообщали, что Великобритания вводит еще одно эмбарго на вывоз в Россию ряда товаров двойного назначения. Лондон также запретил вывоз нескольких видов металлов в РФ и алмазов.