Япония выразила готовность заключить мирный договор с Россией
Японцы настроены на мир с Россией
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Власти Японии заявили о готовности заключить мирный договор с Россией, несмотря не непростые отношения. Об этом со ссылкой на доклад «Синяя книга» сообщает ТАСС.
Вместе с тем отмечается, что правительство Страны восходящего солнца по-прежнему будет придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов.
Напомним, позиция Токио заключается в том, что южные Курильские острова — это исторически японские территории, которые якобы незаконно оккупированы Россией.
Представители министерства также призывают восстановить гуманитарные обмены с южной частью Курил, в частности, предоставить возможности для бывших японских жителей этих островов посещать могилы своих предков.
Ранее сообщалось о том, что в Японии подсчитали ущерб от пошлин США на импортные автомобили.