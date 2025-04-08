Япония выразила готовность заключить мирный договор с Россией

Власти Японии заявили о готовности заключить мирный договор с Россией, несмотря не непростые отношения. Об этом со ссылкой на доклад «Синяя книга» сообщает ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что правительство Страны восходящего солнца по-прежнему будет придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов.

Напомним, позиция Токио заключается в том, что южные Курильские острова — это исторически японские территории, которые якобы незаконно оккупированы Россией.

Представители министерства также призывают восстановить гуманитарные обмены с южной частью Курил, в частности, предоставить возможности для бывших японских жителей этих островов посещать могилы своих предков.

Ранее сообщалось о том, что в Японии подсчитали ущерб от пошлин США на импортные автомобили.