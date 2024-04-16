Несмотря на сложившиеся отношения между Россией и Японией, Токио хочет сохранить свое участие в проектах по добыче нефти и газа на российской территории. Это вопрос энергетической безопасности. Такое положение включили в ежегодный доклад японского МИД, и о нем рассказали РИА Новости .

В докладе, который носит название «Синяя книга по дипломатии», указано, что Япония будет в несколько приемов избавляться от зависимости от РФ. Она постепенно откажется от энергоносителей, в том числе от угля и нефти. В то же время она не планирует сокращать свою долю в проектах по разработке газа и нефти, которые носят названия «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

«Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», - сказано в документе.

Такое решение принято министерством иностранных дел на длительную перспективу. В то же время в том же докладе отмечено, что японские власти продолжат поддерживать другие страны G7 и будут проводить в отношении РФ «политику жестких санкций».

Ранее российский МИД предупредил Токио о последствиях их возможной передачи ЗРК Patriot в Соединенные Штаты. Российские дипломаты считают, что в таком случае системы ПВО в итоге всплывут на Украине. Россия воспримет это как соучастие японского правительства в преступлениях, которые совершает Киев.