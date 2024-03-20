Соединенные Штаты в случае получения боеприпасов для зенитных комплексов немедленно передадут их Украине. Это будет восприниматься как соучастие Японии в тех преступлениях, которые творит правительство Зеленского. Такого заявление сделал Сергей Жесткий, глава третьего департамента Азии из министерства иностранных дел. Его слова привели РИА Новости .

Еще в конце прошлого года Токио заявил, что передаст боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot американцам. Российские представители выразили мнение, что основным выгодоприобретателем от этого шага станет Украина, поскольку она будет конечным пунктом назначения у ракет.

«Такое содействие накачке ВСУ вооружениями будем однозначно расценивать как соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв», - указал Жесткий.

Также в министерство иностранных дел РФ был вызван японский руководитель российского направления, который как раз находится в Москве для консультаций с посольскими работниками. Цель такого вызова – проведение детального брифинга по всей ситуации, связанной с Украиной.

Ранее японские власти отказались комментировать проведение выборов президента в России. Правда, они назвали нелигитимным и неприемлемым голосование в новых российских регионах, которые недавно находились под контролем Киева.