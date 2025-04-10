МИД РФ пообещал жестко ответить Японии на передачу вооружений Украине

Российское Министерство иностранных дел оценило поставку оружия Украине со стороны Японии. Оно назвало этот акт недружественным и пообещало жестко ответить на него. Такое сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства России.

МИД РФ считает, что Токио все больше вовлекается в конфликт на Украине. Снабжение Киева летальными средствами поражения, при помощи которых будут уничтожать россиян, является крайне недружественными действиями.

«Рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях», — указали дипломаты.

Они добавили, что власти Японии отходят от курса мирного развития страны, который декларировался на протяжении последних десятилетий.

Ранее сообщалось, что российский МИД исключил переговоры Москвы и Токио по заключению мирного договора. По словам замминистра Руденко, пока японские власти не сменят политику и настрой к РФ, никаких переговоров вестись не будет.