В японском городе Хиросима, что пострадал от атомной бомбардировки США в 40-х годах прошлого столетия, 5 августа прошла ежегодная церемония памяти жертв того печального события. Выступая перед собравшимися, премьер-министр Японии Фумио Кисида отказался упомянуть, что ядерную бомбу на город сбросили Соединенные Штаты Америки, стремившиеся таким образом показать свое превосходство над Советским Союзом.

Как информирует ТАСС, Кисида говорил о чем угодно в своей речи, но толь ко не о том, кто стал виновником сотен тысяч погибших мирных жителей Хиросимы.

При этом мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, говоря об необходимости сохранения мира на Земле путем отказа от гонки вооружений, процитировал считавшего также первого президента СССР Михаила Горбачева.

К слову, за последние десятилетия ни один премьер Японии или мэр Хиросимы с Нагасаки так и не решились, выступая на памятных церемониях бомбардировки городов, напрямую связать произошедшие там трагедии с США.