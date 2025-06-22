Яровая: Украина стала искусственным рассадником нацизма

Те, кто стоит за насаждением и возрождением нацизма на Украине, движимы исключительно корыстными мотивами и жаждой зла, подобно тем, кто стоял у власти в фашистской Германии. Об этом заявила Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной Думы, в ходе своего выступления на всероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла на Поклонной горе в Москве в ночь на воскресенье, 22 июня.

Депутат напомнила о том, как 22 июня 1941 года фашистская Германия и страны, входившие в гитлеровскую коалицию, развязали на нашей земле войну, которая принесла с собой ужас и разрушения. Она выразила сожаление, что и в наши дни, спустя много лет, Россия вынуждена противостоять проявлениям нацизма, которые возникли на Украине в новейшей истории.

«Сегодня, к сожалению, Украина стала новым полигоном искусственного насаждения и реабилитации нацизма теми, кто одержим алчностью и злом, как и тогда», — сказала Яровая.

Касаясь темы «Свечи памяти», парламентарий подчеркнула, что это мероприятие сплачивает людей, «формируя и сохраняя память о подвиге и героизме советского воина в прошлом и российского солдата в настоящем, которые, сражаясь с нацизмом в прошлом и неонацизмом в настоящем, оберегают нашу Родину, а с нею и весь мир».

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 22 июня, у Музея Победы в Москве началась посвященная Дню памяти и скорби акция памяти.