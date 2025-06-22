Ящик Пандоры открыт: США вступают в войну с Ираном после нанесения ударов

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки осуществили бомбардировку трёх ядерных объектов, расположенных в Иране. Это стало первым случаем прямого участия армии США в конфликте, который происходит на фоне растущей напряженности в регионе. Об этом пишет The New York Times.

Изданием уточняется, что США нанесли ряд ударов по ядерным объектам Ирана, расположенным на предприятиях Фордо, Натанз и Исфахан.

«США вступают в войну с Ираном, бомбя ключевые ядерные объекты… Трамп держал этот шаг в тайне, и по крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — сообщает издание.

На сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки появилось сообщение, адресованное гражданам США, находящимся в Иране. В нём содержится настоятельная рекомендация как можно скорее покинуть территорию страны по суше.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный самолёт сбросил «полный груз бомб» на ядерный объект в иранском Фордо.

Позже стало известно, что Дональд Трамп обратится к гражданам страны в связи с атаками ВВС США на Иран.