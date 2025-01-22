Минск обвинил Европарламент в грубейшем вмешательстве в политику Белоруссии

Резолюцию Европарламента, в котором заранее осудили выборы в Белоруссии, надо считать жестким вмешательством в избирательный процесс независимой страны. Как сообщило РИА Новости, такую позицию выразил представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

Как заявил спикер, 22 января ангажированная группа депутатов задумала провести дебаты, касающиеся выборов в Белоруссии. По его мнению, уже на этой стадии понятно, что проект резолюции не имеет ничего общего с реальностью и является грубейшим вмешательством во внутреннюю политику. Он также заявил, что его главной целью является оказание давления на волеизъявление граждан.

В ходе голосования в Европарламенте резолюцию по Белоруссии поддержали 567 депутатов, еще 25 выказались против, а 66 не стали занимать ни одну из сторон. В тексте документа его авторы осудили «отсутствие свободы, справедливости и прозрачности» перед грядущими выборами и призывал ЕС, а также все международное сообщество, «категорически» не принять выборы и предшествующую им кампанию. Также в резолюции попросили «продолжать не признавать легитимность» Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Европарламента призвали бойкотировать выборы в Белоруссии.