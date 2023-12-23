Явлинский отказался участвовать в выборах президента РФ в 2024 году

Председатель Федерального комитета российской политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский не намерен баллотироваться на президентский пост на предстоящих весной будущего года выборах, заявили в пресс-службе политсилы.

Ранее Явлинский обещал составить конкуренцию Владимиру Путину, в случае если за его выдвижение подпишутся 10 миллионов россиян. Как добавили в «Яблоке», к настоящему времени были собраны более 1,3 млн подписей.

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать. Мы сами не собирали подписи, к нам поступали подписи от граждан. Если они продолжат подписи приносить, мы их будем принимать, это не в наших силах остановить его, потому что это не наш сбор», - цитирует заявление политсилы РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что сбор пока не приостановлен.

Ранее стало известно, что баллотироваться в президенты России от Коммунистической партии России (КПРФ) весной 2024 года будет депутат Госдумы Николай Харитонов.